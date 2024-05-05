近年健保議題備受關注，經常發聲的專家之一，就是中山醫院院長朱益宏。他是一名麻醉科醫師，多年前因爸爸在加護病房過世，埋下了投入麻醉科的種子，雖是冷門科別，卻從未後悔過這個決定，在開刀房擔任幕後英雄，經歷病患上一秒一切正常，下一秒心跳就降到20下，再下一秒就成一條線，生死掌握就在幾秒之間。現在他除了臨床工作，也投身醫務管理，在健保會中擔任委員，期許自己發揮影響力，見證健保的改變。

朱益宏從小成績好，第一志願是當醫師。大約在大學6年級時，爸爸開了膽結石的刀，術後一直出血，入住加護病房一周，最終不敵病魔過世，對他打擊很大。由於外科加護病房屬於麻醉科的編制，他便以麻醉科為目標。

麻醉科屬冷門科別，常常都是成績好的同學選剩了，成績不好的學生才會選，排名前面的朱益宏選擇麻醉科的當下，全場同學都歡呼。

朱益宏沒有後悔過自己的決定，樂於在開刀房擔任幕後英雄。常有病患上一秒生命徵象正常，下一秒心跳就暴跌，再下一秒就停止，生死掌握在幾秒之間，這種情況總令他從座位上彈起，立馬處理，緊張的感覺至今仍歷歷在目。

過去的朱益宏在三總從醫，原本人生目標是出國念博士，再回到三總擔任教職，但命運卻不容許他這麼做。當時的空軍總醫院只有一名麻醉科醫師，同時也是主任，退伍後沒人接棒，三總就把朱益宏派去，成為最年輕的主任。

接下主任職後，沒了教學研究的機會，反而多了行政、管理的工作。1995年健保開辦後，醫界面臨許多制度的改變，他也在隔年到陽明大學進修醫務管理，就此與健保結緣。

現在的朱益宏，不僅是社區醫院協會理事長，也在健保會擔任委員。他認為，總額是影響醫療體系的主因，如今許多醫學生不願走內外婦兒，反而想走醫美、眼科等自費多的科別，都是健保制度引導的結果。

朱益宏期許自己發揮影響力，見證健保的改變，盼政府能對醫界，尤其小醫院更友善；也希望結合志同道合的同行一起打團體戰，透過AI等方式，提升地區醫院的競爭力。