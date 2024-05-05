中醫對失眠可區分為「外感」和「內傷」。台北市立聯合醫院陽明院區中醫科主任葉家豪表示，由外感病引起者，主要見於各種熱病過程中；由內傷引起者，多由於肝氣鬱結、心脾兩虛、心腎不交、陰虛火旺、痰熱內擾、胃氣不和所引起。一般來說，外感所引起的失眠以實證較多，內傷所引起的失眠以虛證較多，長期失眠者以內傷所致為常見。

葉家豪建議，若目前已服用太多藥物，再加上有睡眠障礙困擾，不妨利用針灸方式來治療，常選取穴位包括耳神門、攢竹、三陰交、百會、四神聰、內關等。

但他提醒，針灸治療睡眠障礙有其侷限性，往往當天針灸時會睡得較安穩，但是無法像藥物一樣維持較長效果，此時若能配合睡眠衛教方式，不排除可以減低安眠藥劑量。

若害怕針灸也不想吃安眠藥，葉家豪建議養成良好睡眠衛生習慣，亦可改為指壓上述穴位。每次5到10分鐘，讓心情較為穩定，有助於入睡。另外，如果雙腳容易冰冷而影響睡眠，可自行按揉腳底的湧泉穴，每次5到10分鐘，改善腳部循環，有助睡眠。

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