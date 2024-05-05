俄羅斯媒體報導，俄國政府已經將烏克蘭總統澤倫斯基列入通緝名單。烏克蘭外交部回應，這是莫斯科陷入「絕望」的證據，已想不出其他方法來吸引外界的注意力。

俄羅斯官媒體塔斯社（TASS）4日報導，俄國內政部網站上公布下令捉拿的通緝名單上，4日赫見澤倫斯基的名字，上面只寫著「根據刑法一項條款」通緝澤倫斯基，沒有說明其他細節，並寫明澤倫斯基的生日1978年1月25日和出生地。

澤倫斯基曾自曝俄羅斯反覆試圖暗殺他，烏國情報機關擋下至少「5或6次」暗殺他的陰謀，烏國外交部最新聲明稱，「相較於俄羅斯毫無意義的聲明，國際刑事法院以涉嫌違反戰爭罪為由、針對俄羅斯獨裁者普丁的逮捕令是真實存在的，且可在123個國家執行。俄羅斯此舉「證明俄羅斯國家機器和宣傳機構已陷入絕望，他們已經想不出其他方法來吸引外界的注意力了」。

俄國之前已通緝多名烏國、歐洲官員，包括去年底對烏國國防部情報總局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）、堅定支持烏國對抗俄國侵略的愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）、國務卿彼得柯普（Taimar Peterkop），和立陶宛文化部長凱瑞斯（Simonas Kairys）等人。