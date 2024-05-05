美軍F-18戰機。（示意圖/美國海軍）

大陸央視《奮飛向戰的海空獵手》紀錄片近日曝光，解放軍2架殲-11BSH在南海遭到美4架F/A-18挑釁，被美戰機直接用火控雷達鎖定，最後成功脫逃。殲-11B丟出火焰彈的影片也陸續曝光，前空軍副司令張延廷對此表示，殲-11B丟出火焰彈，是要告訴美軍F-18「立刻離開」。

針對殲-11B丟出火焰彈，張延廷4日在中天《前進戰略高地》節目中表示，殲-11B有80枚火焰彈，是內建式，殲-11的火焰彈是放在側面，只要被雷達鎖定，就自動丟出火焰彈，還有人工模式。他認為，這一次是使用人工模式，丟出8枚火焰彈，還有72個在裡面。

栗正傑接著指出，殲-11B一旦被鎖定，只有2個動作，丟火焰彈、還有干擾絲。干擾絲可干擾雷達，干擾絲的細度就像頭髮一樣，丟出去時是看不到的，但對方雷達會整個被屏蔽掉，無法看到目標，就沒有訊號給空對空飛彈。

栗正傑點出，殲-11B對上美國的F-18大黃蜂，那麼近，這是強制驅離，以人工模式丟出火焰彈，這動作很積極，是告訴美戰機F-18「立刻離開」。

栗正傑更表示，他看到大陸飛行員的動作，感覺比較有自信，沒有退讓，一直向前逼近，跟美國F-18距離得那麼近，然後丟出火焰彈，強勢驅離，警告美戰機立刻離開。