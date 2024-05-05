24歲新人歌手吳胤呈推出首張專輯《戀愛手札》，顧名思義探討愛情中的各種狀態，其中〈我不是你養的貓〉描述男方受不了女朋友狂查勤，但分手後又想念被管的感覺，這也是他的親身經歷，透露與初戀女友交往一年多，「甜蜜期時當然覺得這是有女友才有的權利，但後來覺得不習慣，不過其實這才是愛情的開始，生活中各種小細節才能促成一段感情。」

吳胤呈自認談戀愛時是個很理性的人，「我沒辦法接受哄人，這是在養成壞習慣，如果每次爭吵不是坐下來討論怎麼解決，那就是在容許這種事情發生。」對於浪漫的定義，他認為可以在生日時買特製的蛋糕，但不太能接受送花，表示：「送花對我來說比較不務實，花幾百塊兩天就謝了，我會想女生是因為收到花而開心，還是因為男生的這個舉動呢？如果是這個舉動，就不一定要送花。」

個性理性的吳胤呈曾因受不了女友查勤而分手。（圖／趙文彬攝）

至於要如何拿捏與情人的距離？吳胤呈認為要給彼此空間，並在適當的時候給予關心，他也覺得自己很矛盾，不黏或太黏都不行，「要發自內心想讓對方知道自己現在的狀態，而不是用逼迫的。」目前單身的他透露喜歡可愛型的女生，最欣賞的女藝人是《愛愛內含光》的女主角詹子萱，他也說雖然希望另一半會音樂，但若是對方在別的領域有所成就，也會讓他很欣賞。

談感情時吳胤呈希望能給彼此空間。（圖／趙文彬攝）

談到與音樂的緣分，吳胤呈從小就學鋼琴，但後來發現比起古典樂，對流行音樂更有興趣，他也曾萌生參加《超級星光大道》的想法，「那時候謝震廷年紀也很小，我覺得我應該也可以吧，但我媽覺得我在開玩笑，叫我好好讀書。」不過家人相當支持他的音樂夢，成為他最堅強的後盾。

吳胤呈從小就學音樂，家人也很支持他的夢想。（圖／趙文彬攝）

吳胤呈也坦言剛退伍時對未來有點迷茫，剛好那時爸爸的朋友發現他對音樂有興趣，便把他推薦給現在的經紀人，才得到出專輯的機會，讓他直呼超級不可思議；雖然已經是發片歌手，但年紀輕輕的他平時還是很省，一個月的開銷會盡量控制在一萬元內，笑說：「我比較花錢的地方就是喜歡買電器，其實有些東西根本不用買，但覺得買了好像可以讓生活方便一點點。」

因為爸爸朋友的介紹，讓吳胤呈獲得發專輯的機會。（圖／趙文彬攝）

對於這張專輯的目標，吳胤呈說希望能讓大家認識他，「喜不喜歡都沒關係，但希望大家可以知道我這個人，繼續聽我接下來的作品。」個性佛系的他對於金曲獎也抱持隨緣態度，表示：「沒有什麼獎是非拿不可的，只要有努力過就好。」

個性佛系的吳胤呈對金曲獎抱持隨緣態度。（圖／趙文彬攝）

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