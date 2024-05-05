動保團體4月11日以行動劇演出黑熊因踩踏山豬吊而死，呼籲立院應全面禁止使用捕獸鋏及金屬套索（山豬吊）的陷阱器具。但本刊接獲爆料指出，苗栗縣一名賴姓退休員警打著「為農民除害」的大旗未經地主同意就四處放置山豬吊獵捕「危害山豬」，再將其宰殺販售牟利。如今有地主出面指控，賴姓退休員警未經他同意擅闖私人土地放置山豬吊，地主憤怒表示「寧可給豬吃也不要賴進來放陷阱」。

據了解，賴姓男子為退休員警，其退下警職後因同學家橘子園遭山豬肆虐，便開始上網研究捕豬技巧，更自2020年後專職捕山豬，單單在2022年就抓了117隻山豬，自稱原本除暴安良的員警退而不休，利用其在職所學的擒拿術等替農民除害，並創立臉書社團，專門「移除危害性野生山豬」。

賴姓男子打著為農民除害的名義，自稱「除害獵師」，在臉書上放出自己騎著山豬戰利品的畫面。（圖／翻攝自當事人臉書）

不過本刊卻接獲爆料，賴姓男子儘管打著《野保法》21條為農民除害的大旗，放置陷阱獵捕山豬，但其卻疑似在未經過地主同意的情況下，進入地主所有的私人筍園放置山豬吊，造成地主和友人前往採竹筍時不慎踩中陷阱，所幸因當時穿著高筒雨鞋而未受傷。

地主立即致電給賴姓男子，表明其筍園內竹筍給山豬吃也沒關係，但希望賴男不要再來放置山豬吊，孰料賴男卻疑似不聽勸，仍執意放置，地主4月20日前往採竹筍時，就發現有小山豬困在陷阱內不斷掙扎，且其中陷阱的前腳已明顯扭曲變形，因此火速通知苗栗縣動物保護防疫所與民間團體前來處理，一群人對著因受傷躁動不已的小山豬吹出麻醉劑後，才將小山豬脫困帶回治療，惟小山豬經治療後仍不幸不治。

對此，憤怒的地主也怒在筍園內搜索，卻發現在小小一個區域內就被放置高達13組山豬吊，且竹子上被綁上淺淺的灰色帶子當記號；幾人將賴所放置的山豬吊清走，卻被賴發文痛批動防所拿著雞毛當令箭，再次搬出《野保法》21條「野生動物因危害農作物、家禽、家畜或水產養殖者，得予以獵捕或宰殺」當作免死金牌，並強調農民在私人土地上種植孟宗竹，遭野生山豬危害非常嚴重，因此委託獵人防治，卻當場被地主打臉，拿出通聯記錄強調，從未委託賴男前往放置陷阱獵捕山豬，更早在去年4月就已告知賴男，「不要再來放陷阱」。

地主出面控訴，儘管已明確告知賴男不要再來放置陷阱，但其筍園內到處仍可見賴男放置山豬吊的標記和山豬吊。（圖／方萬民攝）

本刊記者實際回到該片筍園，儘管相關山豬吊已被清除，但仍可見當初山豬中陷阱的掙扎痕跡，一旁還有一具已化成白骨的山羌頭顱。而賴男放置陷阱的挖掘痕跡仍在，甚至還發現山豬吊的殘骸，地主不斷無奈搖頭，附近鄰居見到地主幾人正在清除山豬吊，當即抱著自家的「黑妞」黑狗出來表示，黑妞中過2次山豬吊，2次都慘不忍睹，原本的4條腿已剩2條具完整功能，一旁的狗狗中也不乏有因山豬吊而缺腿的，現在只希望賴男不要再來放置山豬吊。

地主撿起被丟在地上的禁止放置獸鋏與山豬吊的告示牌表示，原本的告示牌掛在筍園的顯眼處，如今卻被拆下棄置在一旁，直言賴男多次進入筍園放置陷阱的行為相當可惡，「這些山豬都是全體國民所有的財產，筍子讓豬吃都沒關係，就是不要賴進來放置山豬吊。」

對此，苗栗縣動防所所長張俊義回應指出，苗栗縣公館鄉北河、大武、卓蘭一帶幾乎每個月都有民眾私自使用山豬吊，造成野生動物截肢的情形發生，農業部早已禁用山豬吊，針對4月20日於北河村清除山豬吊一事，動防所是依法沒入，並無不法，賴男事後也坦承相關山豬吊就是他所放置，動防所後續也將通知賴男到案說明並依法開罰。

而針對賴男在臉書上宣稱自己是依據《野保法》21條進行獵捕山豬一事，苗栗縣政府指出，賴男獵捕山豬的行為已明確違反《野保法》19條使用陷阱或特殊獵捕工具獵捕動物，將對其依法開罰；而所謂《野保法》21條危害農作物之野生動物得獵捕宰殺一事，也須先向主管機關申請許可，於一定範圍、一定日期內使用合格獵具進行捕捉，「並非如賴男自己的錯誤認知」。

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