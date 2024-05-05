準總統賴清德520就職國宴首度移師台南，國民黨主席朱立倫表示還沒有收到邀請函，經過媒體報導後，有接到電話邀請。中山大學榮譽退休教授廖達琪認為，邀請函之所以還沒寄出，根據她所了解的賴清德風格，他是一個注重細節的人，可能對邀請函字斟句酌，所以到現在還沒寄出。

廖達琪4日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，5月4日距離20日還有16天，說長不長說短不短，邀請函還沒寄出，可以理解。根據她所了解的賴清德風格，她有學生在賴清德底下做事，他們說賴清德是一個做事非常仔細、挑剔、龜毛的人。

廖達琪接著表示，賴清德可能會對邀請函字斟句酌、設計，會在上面花非常多心思，他是一個注重細節的人，對於邀請函，他可能還在想，要給誰？怎樣措辭？他要花很多力氣，所以到現在還沒寄出邀請函。當然還有外賓這一塊。

另外，廖達琪認為，國宴選在台南，是不是要掩飾台南議長賄選案。台南議長賄選案沒事了，可是光電案、爐渣案，還是有很多疑雲在裡面。她覺得，賴清德有點像早年的前總統李登輝或陳水扁，可能在台北覺得沒有溫暖、很辛苦，要處理這麼多派系問題，台南市則是一個讓他感覺溫暖的地方。像李登輝在台北推動改革，覺得辛苦時，還是會到高雄市，總會有一些南部仕紳給他溫暖；而陳水扁不高興的時候，回到家鄉，那種鄉親的熱情，讓他在台南得到了紓解。

廖達琪強調，賴清德連任台南市長的得票率，是破全國最高紀錄，所以他在台南的成就、得到的支持，讓他覺得溫暖。