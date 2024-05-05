台中市一中商圈發生一起男子毆打女性的嚴重暴力事件。日前網路有民眾PO出一段影片，一位男子在夾娃娃機店內，不明原因猛毆一名女子，從影片中可看出，可惡男方下手殘暴，竟大庭廣眾之下，連續掌摑女方4個耳光，事後又猛踹7腳，甚至還發著女方頭髮拖出店外，讓不少網友看到相當不忍。台中市警方警方透過網路巡察後發現，事發地點在一中商圈某夾娃娃機店內，但卻未接獲女方未報案，目前警方已呼籲，請被害女子能報案釐清案情。

台中男子連賞女子4耳光、狠踹7腳，拖出娃娃機店示眾。(翻攝自網路黑豪家族)

根據警方調查，中市警第二分局於網路巡邏時，發現某社群上傳一段標題為「113年5月4日12:58台中 真粗殘-益民商圈」之影片，經所轄育才派才派出所清查，該案發地點係位於一中街上之夾娃娃機店，但是該時段並未有相關報案紀錄，經電話聯繫場主，場主均未接電話。

另經員警調閱影片中衝突之男女，二人均為徒步離去，尚無法查證其身分，目前持續擴大調閱監視器畫面，積極查處，並呼籲影片中之受害女子能主動向警察機關報案，以利儘速釐清案情。

第二分局呼籲民眾若有糾紛，應循正常管道調解，切勿以暴力不法手段解決，警察若查證屬實，決不寬貸，依法究辦。