Aaron Judge gets ejected for the first time in his MLB career pic.twitter.com/2dzjp45kju — Jomboy Media (@JomboyMedia) May 4, 2024

紐約洋基5日在主場打老虎，以5比3獲勝，令人錯愕的是隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）生涯首度遭到驅逐出場。第7局賈吉對老虎左投霍頓（Tyler Holton）奮戰到兩好三壞，霍頓1顆削邊的四縫線賈吉未出棒，主審拉弓三振。賈吉很不高興，念念有詞地走回板凳區，主審忽然宣判將賈吉驅逐，當時賈吉是背對著主審，也沒有和主審爭執，這個判決讓他非常訝異，觀眾噓聲震天。

當天主審是布雷克尼（Ryan Blakney），根據裁判長波特（Alan Porter）賽後解釋：「我們盡可能將球員留在場上，但他說了一些不該說的話，那是任何情況下都不可以說的東西。」賈吉說：「我只是在離開時表達我的意見，這絕對不是我說過最糟的話。」賈吉沒有透露他說的是什麼，他不願意當場大吵大鬧，他知道主審是辛苦的工作，也表示在比數接近的第7局被驅逐讓他非常驚訝。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）不同意主審的判決，「我很吃驚，賈吉通常話不多，他當時只是很恭敬地走下場。」這不僅是賈吉大聯盟870場比賽首度遭驅逐，也是他從少棒以來的第一次，洋基前一位被罰出場的隊長是1994年的麥汀利（Don Mattingly）。

賈吉敲出2支安打，貢獻1分打點，雷佐（Anthony Rizzo）第3局轟出致勝3分炮，洋基連兩戰打敗老虎。