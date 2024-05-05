烏克蘭軍隊日前有數套美製M142海馬斯火箭系統，遭到俄軍9K720伊斯坎德爾飛彈擊毀，引起外界關注。對此，國民黨前立委蔡正元分析，海馬斯系統遭擊毀的原因，與俄軍無人機安裝可給出精準數據的3D定位系統有關，相關零件據稱是在大陸網購平台淘寶上購得，一個只要約1500人民幣（約合新台幣6400元）。

蔡正元昨（4）日在中天政論節目《前進戰略高地》表示，現代戰爭就是一方有了新的矛，另一方就會加速配備新的盾，「看誰厲害」。他指出，現在俄烏戰場無人機滿天飛，一旦遭可進行3D定位的無人機標記，就算是先進的海馬斯系統，恐也不會有生存空間。

「這是很麻煩的事情」，蔡正元接著說，3D定位系統在拍攝時，會給出精準的經度、緯度和高度，這樣一來，收到相關數據的後方陣地就可以直接進行精準火力打擊，全程僅需約3分鐘，不需要過去一樣，由砲兵進行人工標記。另外，俄羅斯無人機的3D定位套件，據稱是在淘寶上購得，一個價格只要約1500人民幣。

另外，節目同台來賓、退役陸軍中將帥化民補充，在過去實施火炮打擊時，通常會先派出砲兵進行觀測，再進行試射，若有偏差，就要修正火炮角度，以美軍的火炮打擊方式為例，他們多是先由特種兵偵測目標，以雷射指引目標位置後，轟炸機丟出的炸彈再透過雷射去尋找目標，而現在有了無人機，就不再需要士兵去偵查了。