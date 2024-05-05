中市警二分局近日接獲線報，發現某社群平台上流傳一段影片，影片中1名紅衣男在娃娃機店對1名白衣女子呼巴掌、K頭、踹頭…粗殘暴打，警方積極查處，唯連繫店主未接電話，轄區分局也未獲報案，警方呼籲影片中之受害女子能主動向警察機關報案，以利儘速釐清案情。

中市警二分局於網路巡邏時，發現某社群上傳一段標題為113年5月4日12：58台中 真粗殘-益民商圈」之影片，影片中1名紅衣男子與1名白衣女子先有爭執，男子隨後以粗暴手法對待女子，先是連呼數個巴掌，女子被逼至角落，男子還繼續K頭、用腳踹頭，隨後男子先離去後返回，扯其頭髮強行拖行。

台中市警二分局查證事發地點在一中街上1家夾娃娃機店，為育才派才派轄區，經清查，該時段並未有相關報案紀錄，經電話聯繫場主，場主均未接電話。

另經員警調閱周遭監視器，發現影片中衝突之男女，均為徒步離去，尚無法查證其身分，目前持續擴大調閱監視器畫面，積極查處，並呼籲影片中之受害女子能主動向警察機關報案，以利儘速釐清案情。