余天的二女兒余苑綺老公陳鑒（Gary），近日因涉嫌從事詐騙集團、擔任車手頭遭到收押。對此，余祥銓第一時間表示：「瞎！瞎透了！可恥！」更坦言擔心二姊生前留下的千萬遺產，會因捲入案情而被查封。對此，律師劉韋廷表示，關於這筆余苑綺的財產，金流紀錄是關鍵，是否能證明是余苑綺自己生前所賺，才能免於淪為犯罪所得被沒收。

余祥銓日前受訪，坦言不捨家人，更心疼余苑綺身後還要捲入這些是是非非。他透露余苑綺病逝前存下破千萬的遺產，本來是想留給家人，「可是現在因為牽涉到司法問題，一定會扣走」。而據《TVBS新聞網》報導，律師劉韋廷指出，這筆錢財的判定要看是由誰轉給余苑綺；如果是Gary或其他不知名被懷疑是犯罪集團的帳戶轉出，「在這種狀況下面，即便余苑綺將這些錢轉給其他人，仍然就可以被認定是犯罪所得」。

余苑綺生前挺病體接了許多業配，傳存下千萬遺產。（圖／中時資料照）

因此，劉韋廷律師認為可能檢方必須要從每筆金額得個案來判斷，才能確定遺產是否跟案情有關，若跟Gary無關才有望保住這筆錢。而余祥銓先前聽聞二姊夫出事，坦言已經一個多月沒看到對方，平時雙方都是靠外傭聯繫，而外傭最近都說他人在飯店，沒有想到竟是惹出大禍。

余家對於Gary捲入詐騙案非常震驚。（圖／中時資料照）

再問二姊夫平時的經濟狀況，傳聞他被捕時身上有兩百萬，余祥銓表示印象中不覺得對方手頭寬裕。之前烤肉去美式賣場買肉，事後Gary跟李亞萍請款，花了9千多元，李亞萍給了一萬，Gary便說那就不找錢還給李亞萍了，「剛好可以補貼油錢」。

律師李韋廷表示余苑綺財產的金流證據是關鍵。（圖／翻攝自劉韋廷律師的立勤小學堂臉書）

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