今天是24節氣的立夏！氣象專家吳德榮表示，今天鋒面接近，大氣不穩定，午後各地有陣雨或雷雨，明天鋒面掠過北部海面，北部、東半部偶有雨，周二天氣好轉，周三另一波鋒面南下，北部、東半部再轉雨。氣象署則表示，今天外島、西半部、宜花有雷雨，周四、五東北季風南下早晚涼，東北部低溫19度，周五清晨輻射冷卻影響，北台灣最低溫約15度。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今日鋒面接近，各地多雲時晴、白天熱如夏，大氣趨不穩定，午後有局部短暫陣雨或雷雨。今北部氣溫21～34度，中部22～35度，南部22～35度，東部21～32度。氣象署指出，今上半天澎金馬外島局部雷雨較明顯，西半部上午至中午也有雷雨，宜花有午後雷雨。

吳德榮表示，明（6日）微弱鋒面、掠過北部海面，其結構鬆散，北部、東半部雲量增多、偶有局部短暫陣雨，其他地區仍多雲時晴。周二（7日）天氣略好轉、西半部多雲時晴，東半部偶有局部陣雨。周三（8日）另一微弱鋒面快速南下，結構鬆散、影響時間也很短，北部及東半部再轉有局部短暫陣雨，中南部山區午後有短暫陣雨的機率。

吳德榮說，周四、五（9、10日）大陸高壓挾乾空氣南下，各地晴朗穩定，南部山區仍有午後陣雨的機率。白天北舒適微熱、南偏熱，清晨「輻射冷卻」帶來偏低的氣溫，北台灣降得很低，應注意。周六（11日）雲量稍增，天氣仍穩定，氣溫略升。氣象署也表示，周三、周四東北季風影響，北台灣轉涼，其他地區早晚涼，東北部低溫19度，周五清晨北台灣平地最低溫更降至15度。