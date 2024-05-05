腸病毒疫情持續延燒，小兒科醫師林智葳表示，最近診所很多感染腸病毒和病毒性腸胃炎的患者，提醒大家多注意，因這兩類型的病毒經常是一人中獎，全家中鏢，疾管署也表示，國內腸病毒處於流行期，有持續上升趨勢。

林智葳近日於臉書指出，最近病人量暴增，腸病毒和病毒性腸胃炎的病患非常多，常常一人中獎，全家跟著中鏢，提醒大家要多注意。他表示4月29日晚間，到他診所看診的病患如潮水湧入，診所無法容納大量病患，他只好在關診前一小時停止掛號。

疾管署在上周的記者會表示，國內腸病毒處於流行期，且疫情持續上升，依據疾管署監測資料顯示，目前已進入腸病毒流行期，上周全台門急診就醫1萬3929人次，較前一周1萬1874人次上升17.3％，且持續創近10年來最高。

疾管署表示，要避免染腸病毒，平常要勤洗手、均衡飲食、適度運動、充足睡眠，以提升免疫力，注意居家環境衛生清潔及通風，流行期間要避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，尤其是孕婦、新生兒及幼童，儘量不要和疑似病患接觸。

疾管署強調，目前除腸病毒A71型外，其他腸病毒型別尚無疫苗可預防；5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，應注意觀察是否出現重症前兆，如嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等，一旦出現前述病徵應速送大型醫療院所。