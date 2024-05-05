一名已婚賴姓男子，因妻子罹癌，於是上網假扮自己是天菜「腹肌男」，誘騙一國中女生小美與他交往，事後引誘對方拍沐浴裸露片給他觀看，又已請吃麥當勞為由騙小美外出後，開車載往鄉間道路性侵。一審因少女無法提中積極證據賴男有暴力脅迫，且賴男立刻賠償40萬和解，遭判2年刑期。檢察官不服上訴，賴男又加碼賠10萬，高分院改判緩刑5年。

根據判決書，賴姓男子於民國111年3月某日，以社群軟上號稱顏質高、有腹肌」結識國中女學生小美。事後連傳簡訊「洗澡我們一起看」、「那有拍嗎？」、「互看」、「洗澡互看」給她，引誘小美傳送沐浴而裸露胸部或下體等影片給賴男觀看。

接著隔幾天又約小美外出，並開車將她載往偏僻鄉間道路，在車內與小美進行車震。但小美擔心懷孕，只好告知母親，氣得母親帶著她前往警局報案提告。

小美報案時表示，賴男說要請她吃麥當勞才約見面，當時朋友也有去，但事後上了賴男車，才發覺對方根本是大叔，立刻想下車，但是遭到反鎖，朋友本來要上車，遭對方猛瞪嚇得不敢上車，隨後就被載性侵，但過程中很痛，所以只做一半。

一審認為，小美客觀上不排斥與賴男假扮的腹肌男發生關係，加上沒有其他證據顯示有暴力脅迫等方式，且賴男以和解賠償40萬，因此判處2年。

但檢察官不服上訴，法官認定，小美在案發後，從未對親友表示害怕以及出現哭泣、憤怒、羞恥、疏離等情緒反應，證據也顯示，小美沒有排斥與賴男發生 性關係，事後加碼賠對方10萬，判處緩刑5年。