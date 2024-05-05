揭民進黨釀派系鬥爭「時間點」 前扁辦主任：對賴清德領導威信的挑戰 @ChinaTimes

準總統賴清德將在5月20日上任，新內閣人事也已大致底定。前扁辦主任陳淞山認為，民進黨內派系目前還未到扯後腿地步，若要跟賴清德對抗或黨內起內部紛爭，時間點恐會落在2026地方大選前半年，地方初選爭霸才是對賴清德領導威信的挑戰。

賴清德新內閣人事大致底定，包括民進黨前主席卓榮泰出任行政院長、前文化部長鄭麗君出任行政院副院長、現任國發會主委龔明鑫出任行政院秘書長，前立委劉世芳出任內政部長、前宜蘭縣代理縣長陳金德出任公共工程委員會主委、前屏東縣長潘孟安出任總統府秘書長、外交部長吳釗燮回任國安會秘書長等。

對於賴清德內閣成員多出自小圈圈與自己信任的人，《中評社》今（5）日報導，陳淞山受訪時認為，賴清德有自己的一套方式，有別於原來新潮流的框架。陳淞山強調，目前民進黨內派系還不到扯後腿的階段，若與賴清德對抗或是黨內發生內部紛爭，時間點將在2026地方大選前半年，地方初選爭霸才會讓賴清德的領導威信面臨挑戰。

陳淞山進一步分析，賴清德讓劉世芳出任內政部長，是否為了選高雄市長；陳金德擔任工程會主委，是否為了佈局選宜蘭，都值得關注，若是這樣安排，到時候恐將引起派系極大的反撲。陳淞山重申，賴清德上任後的黨內考驗，就在2026年那年，將考驗著賴清德能否能服眾以及是否會形成地方鬥爭。

另外，陳淞山認為，若賴清德想要推動政策，未來民進黨在立法院就不會一直是攻擊的態度，現在民進黨立院黨團總召柯建銘的態度，大部分是柯的政治盤算，賴清德上任後將進行調整。