香港天文台昨（4）日發出紅色暴雨警告，多處因強烈雨勢出現淹水情形，不少藝人更成了「受災戶」。曾經在台灣發展的女星蔣怡，就說自己位在清水灣的家變成了「游泳池」，一家人穿上雨衣努力清除家中積水。另外，冒著風雨前往電視台工作的前港姐謝嘉怡，同樣因路面嚴重淹水，車子無法移動，一度受困車內。

蔣怡在社群曬出家中積水的畫面，並以英文寫下︰「我的家是個游泳池」。畫面中，可見不只室外花園，連同屋內客廳及飯廳都有積水。於是蔣怡全家穿上雨衣拿著各種工具清理，女兒甚至還將烏龜裝到箱子裡，防止被沖走。只是暴雨持續，所以效果不大，而她的兒子女兒最後索性在水中玩了起來。

此外，有「最美港姐」稱號的謝嘉怡，昨（4）日更冒著風雨開車前往電視台錄影，不過因為路面淹水嚴重導致車子一度無法前進。當下她在IG限時動態發文，「即使今天是糟糕的一天，也只需找到1、2件你可以感激的小事。事情往往是我們無法控制的，那為何不尋找一些正面的東西呢？」可見即使遇到不順利的事，她仍相當樂觀；而同樣原訂當天將出席活動的女星張寶兒，也在社群上曬出停車場整片淹水的影片，呼籲大家千萬要小心。

謝嘉怡前往工作路上因積水無法前進。(圖／謝嘉怡IG)