（10：14更新）嘉義、彰化、雲林大雷雨！對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象署發布澎湖大雨特報，今日澎湖地區有局部大雨發生機率，注意雷擊及強陣風，影響時間為今天白天；同時對流雲系移入西半部，彰化、嘉義、雲林有大雷雨，持續時間至10時45分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

水利署早上一度發布澎湖縣湖西鄉一級淹水警戒，其轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水。馬公市二級淹水警戒 ，三小時內可能積淹水。

大雷雨襲澎湖。（翻攝自氣象署）

氣象署指出，目前台灣海峽有旺盛對流雲系發展，正朝澎湖及其附近海面移動的趨勢，請慎防短延時強降雨、雷擊及強陣風。

氣象署表示，今天鋒面接近，水氣增多，各地降雨機率提高，金門、馬祖、澎湖上半天局部短暫陣雨或雷雨較明顯，西半部從上午至中午開始就有機會出現局部短暫陣雨或雷雨，花東地區不定時有局部短暫降雨，宜蘭、花蓮要注意午後的局部短暫雷陣雨較明顯，下午至傍晚西半部的雨勢有機會逐漸趨緩，而東半部晚上以後降雨機率才會降低，提醒大家大氣環境較為不穩定，各地都有局部較大雨勢發生的機率；氣溫方面，沒下雨時仍較為悶熱，各地高溫仍來到29至32度。