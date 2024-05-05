43歲女星樂基兒是天王黎明的前妻，2017年她再婚嫁給從事有機食物生意的食品大亨朱智豪（Ian），兩人育有一子；不過去年2月，樂基兒承認二度離婚並復出。最近她曬出近照，卻被網友發現疑似進廠維修，臉上微笑紋明顯，一路開到耳邊有如小丑妝。

樂基兒近期復出並曬出人在峇里島的照片，她透露自己本來要去當地參加瑜珈舞蹈音樂節，但塞車塞了兩小時，又因為沒有事先購票無法參加，接著又花兩小時才回到飯店，讓她直言「太糟糕的一天」；接著她勉勵自己要從這次經驗學習更多，正能量的發文引來網友讚賞，不過也有人指出她微笑時蘋果肌和法令紋太過明顯，結果嘴邊靠下巴位置蘋果肌下垂，導致臉部凹陷，出現很深的怪痕。

揮別黎明後，樂基兒7年前閃電再婚，未料當時剛結婚沒多久，朱智豪就被網友爆料疑似是同志，還有激動網友在樂基兒的IG留言，表示：「你告訴Ian是gay，今年8月份你還在戲弄我」，稱Ian過去跟他是同性戀情侶，卻遭始亂終棄。她則表示自己看不懂中文，不知道網友說什麼，也呼籲大家不要亂抹黑，「講什麼不要太超過」。

樂基兒曾和黎明有一段婚姻。（圖／中時資料照）

不久，朱智豪又被港媒起底，過去曾因3000萬港幣（約1.1億台幣）債務宣告破產，之後遇上樂基兒，戀情開花結果，事業也絕處逢生。正當外界以為樂基兒對朱智豪不離不棄之時，樂基兒突然無預警上傳四格黑白照，內文提及「co-parent(共同撫養)」，受訪時承認已經而二度離婚，至於主因，她強調沒有第三者介入，「其實不能怪任何東西，重點是開心」。