近日台灣各縣市紛紛傳出停電，其中以桃園市為停電「重災區」，半個月內至少發生17起停電事故，昨（4）日晚間桃園市大園區、中壢區2779戶停電；今早桃園市龜山區及新北市林口區也有6627戶停電，總計9406戶受影響，台電表示，停電原因分別是電纜故障及地下電纜故障，緊急派員修復後，已全數復電。

原PO於臉書社團《林口大家庭LinKou-Family》指出，他住文化二路一段，附近因停電的關係，各住家大樓的柴油發電機都在運轉，空氣中瀰漫一股柴油味。另一名網友也在PTT八卦板發文詢問「有人住林口也停電嗎？」由於這兩天許多地區都有停電狀況，他怒罵「台電是在搞什麼？」

兩則貼文吸引在地人關注，「台灣人民真的很可憐」、「最近龜山也常停電」、「現在也不是用電高峰時段，還假日」、「準備怪什麼動物了？」、「無言，龜山也停電中。」

此外4日晚間11時44分桃園市大園區、中壢區一共有2779戶也發生停電事故，影響大園區青昇路、中興路二段、中正東路三段、中壢區領航南路段、領航北路段、洽溪路、青雲路、青峰路一段、民權路段、公園路二段一帶停電，台電即派員至現場查修，於日凌晨12時54分已全部復電。

台電表示，4日晚間的停電原因為電纜故障導致，於5日凌晨12時23分復電639戶，12時54分全線恢復供電；桃園龜山及林口區則是今日上午6時5分因地下電纜故障，影響新北市林口區忠孝路、公園路、湖南里、民治路、民富街及桃園市龜山區龜山一路、復興街、苦苓林、公西里、大湖路、大崗里一帶共6627戶發生停電，台電獲報後立即派員搶修，先於2分鐘內（6時7分）復電3531戶，並於7時30分全數復電。