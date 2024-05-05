洛杉磯湖人5日宣布前球員達柳斯莫里斯（Darius Morris）去世，他今年33歲。莫里斯出生於1991年，2011年選秀次輪被湖人選上，莫里斯的家屬聲明：「我們最親愛的兒子達柳斯莫里斯去世了，我們無比沉痛地宣布這個消息，希望在這段期間大家尊重我們的隱私。」

確切死因未公開，美媒TMZ報導莫里斯的遺體在洛杉磯被發現，當時是美國時間5月2日。

莫里斯是洛杉磯當地人，高中時就頗有實力，後來就讀密西根大學，他是控球後衛，曾以單季235次助攻刷新校隊紀錄。他效力湖人時與球星布萊恩（Kobe Bryant）、霍華德（Dwight Howard）、納許（Steve Nash）同隊，在2012-13球季納許受傷時，莫里斯頂替過一陣子先發，布萊恩也肯定他的防守能力。然而湖人傷兵陸續回歸，莫里斯降到G聯盟，再被七六人簽走。

往後兩個球季，莫里斯歷經七六人、馬刺、拓荒者、快艇、灰熊、籃網、鵜鶘，在10天短約和G聯盟之間浮沉。2018年他短暫效力過中國大陸CBA廣東宏遠華南虎，也在俄羅斯、法國打過球。莫里斯NBA生涯出賽132場，平均3.3分、1.4助攻。