As expected, Chicago Bulls guard Lonzo Ball has picked up the $21.4 million option on his contract for 2024-2025, sources tell ESPN. Ball has missed the last 2.5 seasons with a knee injury. He signed an original four-year, $80M free agent deal in 2021. pic.twitter.com/KJt3cx2DNs — Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 4, 2024

根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基5日爆料，自從2022年1月14日之後就沒在NBA出賽過的公牛「球哥」朗佐鮑爾，已經宣告執行下個球季2140萬美元，約折合台幣6.9億元的球員選項合約，代表假如他繼續以膝蓋傷勢為由缺陣，還是可以過著坐領高薪的日子。

朗佐鮑爾在2021年8月8日透過先簽後換方式，從鵜鶘被交易到公牛，當時他簽下4年8000萬美元合約，沒想到他在2021-22年球季只幫公牛出賽35場，就因膝蓋受傷進入漫長休兵期，在這段時間他開了3次膝蓋手術，可是怎樣都無法順利痊癒歸隊。

如此一來，朗佐鮑爾跟公牛簽下4年合約當中，已經有整整2.5個球季都在傷兵名單，目前他還是沒有任何復出時間表，下季能否回歸球場打球仍屬未知數，反正等到明年夏天，他就可以成為完全自由球員，屆時恐怕也沒有任何球隊願意繼續花錢在這名傷兵歷史驚人的後衛身上。