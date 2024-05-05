日本一名教授近日公布報告，稱日本恐成為全球第一個因為少子化而「滅絕」的國家，推測至2720年，日本恐怕只剩下一名兒童。

日本《讀賣新聞》4日報導，日本東北大學教授吉田浩4月22日更新2024年版「兒童人口時鐘」數據，警告日本出生率下降的速度正在加快。

他稱，若按照目前少子化的速度，696年後的2720年1月5日，全日本將只剩下1名未滿15歲的兒童。

受美國「末日時鐘」啟發，吉田浩於2012年起開發兒童人口時鐘，提升民眾對少子化的認識，每年根據日本政府的人口統計進行估算，並且於兒童節前後將預測結果公布在網站上。

值得注意的是，吉田浩去（2023）年預測的人口時鐘定在798年後的2821年10月27日，今年預測的結果比去年加快了100年。吉田浩2012年首度預測時，將人口時鐘定在4147年，換句話說，12年內，日本兒童人口時鐘快轉了1427年。

吉田浩警告，除非出生率下降的趨勢停止，否則人口時鐘的指針不會倒轉，稱「日本可能成為第一個因出生率下降而滅絕的國家」。

關於為何出生率持續下降？吉田浩解釋，日本長期經濟衰退，因收入低而無法結婚或生育的年輕人增加，他呼籲改善育兒環境，透過提供孩童醫療費及校園伙食費來減輕父母負擔。

日本總務省4日指出，日本兒童人口數較2023年減少33萬人。

另外日本總務省4日也公布數據，截至4月1日，預估日本15歲以下兒童人口為1401萬人，較去年減少33萬人，是連續43年下降，並且可能是1950年以來最低紀錄，兒童人口占1.24億總人口的比例為11.3％，較去年下降0.2個百分點，是連續50年來最低。

日本總務省指出，兒童人口下降幅度較去年的30萬人幅度還多，推測與新冠肺炎疫情、導致結婚率下降有關。

若按性別劃分，日本男童有718萬人，女童有683萬人。