女星吳卓源上個月初被周刊直擊，與演員朱軒洋在公園親密擁吻，被質疑是第三者。事件爆發至今，她尚未公開露面。不過近日卻被發現，吳卓源即將出席下個月的校園演唱會，而同場藝人還包括曾與她是好友，之後又傳出鬧翻的陳芳語（Kimberly），以及被控和陳芳語過從甚密的謝和弦，引發網友熱議。

南臺科技大學日前公布6月初的校園演唱會卡司，名單中可見吳卓源確定出席。但在此之前公布的陣容中，陳芳語及謝和弦也將出演。雖然吳卓源與陳芳語是在不同天登場，但讓網友看了仍忍不住狂酸，「再找KT來會不會打起來」、「真的是花花世界」、「又哈麻又公園椅的，好像可以參加一下」。

雖吳卓源、陳芳語演出時間不同，但仍引起網友討論。（圖／花花世界．綻放｜聯合畢業音樂季 IG）

事實上，吳卓源的「小三事件」爆發後，陳芳語在threads發文：「混亂的一個禮拜才到週三， 但其實這些事已經很久了…你知道一直被壓迫是什麼感覺嗎？你知道被同一個人欺負卻沒人相信會幫你是什麼感覺嗎？你知道這個人一直被保護的感覺是什麼嗎？」引發外界聯想。

然而，沒多久後謝和弦前妻Keanna參戰，暗指陳芳語與謝和弦曾在錄音室呼麻並發生關係；對此，陳芳語透過經紀公司發出聲明否認，而Keanna也再發文開嗆「為了避免造成法律問題，妳公開授權我來公佈我有什麼證據？妳看可好？又或者，妳來告我，我拿著它們去法院，也是可以」。

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