大陸第3艘航空母艦「福建艦」現正進行第1次海上試驗，但日前卻被發現，該艦艦島懸掛了一面和日本國旗相似的旗幟，引發大陸網友強烈不滿。對此，有臉書軍事粉專進行解釋，該面「日本國旗」其實是國際信號旗，目的是要讓船隻透過此溝通系統，快速、清晰地表明自身意圖。

臉書軍事粉專「世界特種部隊與軍武資料庫」2日發文表示，雖然現在無線電通信很發達，但不能保證不會故障，所以船隻旗語仍保留至今。而不同的信號旗，代表不同的英文字母、數字及特定含義，目前，國際通用信號旗的數量共有40面，其中26個為英文字母旗，10個數目符號旗，3面代用旗及1面答應旗。

粉專指出，福建艦艦島掛出的3面旗，由上到下分別代表「數字1（白底紅圈）」、「數字8（白底紅十字）」、「英文Y（黃底紅斜紋）」，意思是指舷號18的該艦，正在進行走錨（指起錨或下錨），而由於那面像日本國旗的旗子代表數字1，未來福建艦海試的照片還是「擺脫不了」，因不僅該艦舷數字號有1，此外，「本船正在試航」的旗語是「RU1」，所以，同樣需要數字1那面旗。

另外，粉專也研判，福建艦因為是共軍首艘電磁彈射航母，加上艦載機有新式的殲-35戰機與空警-600預警機，所以，試航、測試、修改的時間不會短，預計形成戰力不會早於2025年底。