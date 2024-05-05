現代人重視健康，不論公司安排或自費，一般都會做健檢。家醫科醫師王森德指，痔瘡、胃炎、自律神經失調等是國人健檢常見異常項目，這與不良生活習慣及環境污染等習習相關，另有些人健檢結果處於邊緣或灰色地帶，即使健檢報告未有紅字，也需由醫師介入給預防性建議，才能進一步避免疾病發生。。

王森德在網站指，分析2023年聯安健檢大資料庫，前10大健檢異常項目，依序是痔瘡、胃炎或胃潰瘍、自律神經失調、血中維生素D低、大腸息肉、甲狀腺結節或囊腫、脂肪肝、骨密度低、血中膽固醇高、體重過重。

王森德指，上述10大健檢異常項目成因可大致分為2類。

■不良生活習慣：痔瘡、胃炎胃潰瘍、維生素D缺乏、大腸息肉、甲狀腺結節、脂肪肝、骨質減少、體重過重及高膽固醇血症等健檢異常或疾病，與不良生活習慣息息相關。譬如少運動、缺乏日照及戶外運動的靜態生活型態；飲食習慣不佳，例如攝取過多高熱量精緻碳水化合物、高油脂食物、缺乏攝取高纖維飲食和必要營養素攝取不足等。

■污染或高壓的生活環境：環境污染、高壓的工作與生活等，則可能導致自律神經失調、胃炎或胃潰瘍、甲狀腺結節等風險增加。

王森德表示，看到健康檢查紅字不要慌張，但也不要輕忽。定期健康檢查及保持良好生活習慣才是改善健康的長遠之路。有些人做完檢查後，認為數據略高且無不適，就忽略檢查結果與後續追蹤，這是錯誤觀念，即便數據輕微異常，也可能在未來演變成嚴重疾病，以下3個狀況要注意，讓健檢發揮最大價值。

1.看到紅字不要慌張，但也不要輕忽：紅字表示數據異常，對健康有潛在危害，需要專業醫師建議，應積極改變生活作息或介入治療。異常數據為邊緣值的灰色地帶，未必是罹患疾病，可透過積極改變生活型態降低患病風險。

2.檢查報告正常也不要鬆懈：即使是最好的篩檢工具，也可能有其極限，無法在疾病初期篩檢出來。疾病發展速度不一，個案也可能在篩檢週期間發病。定期健檢並保持良好生活作息才最正確。

3.「亞臨床期」及「亞健康族群」的迷思：「亞臨床期」：有些健檢結果處於邊緣或灰色地帶，雖臨床症狀不明顯，但可能存在潛在疾病風險，如亞臨床甲狀腺功能異常、高血壓前期、胰島素阻抗增高或糖尿病前期等，需要醫師及專家給予預防性介入的建議，並密切定期追蹤，進一步避免或延緩疾病的發生。

此外，有的人即使健檢報告正常，身心仍可能存在潛在問題，這些傳統健康檢查工具所檢查不出來的不舒服症狀或感受，如慢性食物過敏、腸漏症、微量營養素缺乏、抗壓荷爾蒙異常等，常需透過功能醫學檢測找到根源，並導入適當治療方式。