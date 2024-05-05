先前傳出休兵期將跟熱火提出2年1.13億美元續約條件，假如熱火不肯答應就會不爽的吉米巴特勒，更在近日放話假如自己能在首輪上場，「綠衫軍」塞爾提克與尼克早被他送回家了，5日卻被《The Athletic》資深記者艾德里奇爆料，熱火已經開始考慮不再繼續跟巴特勒合作了。

艾德里奇表示，自從2019年加盟熱火之後，吉米巴特勒5個球季從未單季出場超過65場，始終無法擺脫傷痛問題，甚至今年季後賽首輪完全沒打，如今熱火內部開始有人抱怨巴特勒特立獨行個性，加上他又愛胡亂放話，已經影響到熱火的球隊文化與標準。

在熱火首輪以1勝4敗遭到塞爾提克淘汰出局後，吉米巴特勒又管不住自己嘴巴了，「假如我不是因為膝蓋內側副韌帶拉傷缺席首輪，塞爾提克現在已經在家裡休息了，尼克未來也會被我送回家，賈許哈特，拜託？」擺明沒把塞爾提克、尼克放在眼裡。

吉米巴特勒更吐槽，「我愛尼克總教練席波迪，但我完全不想幫他打球，我只想把他打得很慘，你想要我，我卻不想要你，這就像一種單方面的關係。」如果熱火不願跟巴特勒提前續約，巴特勒跟熱火還剩兩年合約要走，只是熱火還能繼續忍耐他多久，恐怕沒人說得準。