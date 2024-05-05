一名男子丈夫與妻子工作關係長期分隔兩地，平時只有假日才能相聚。未料丈夫某日突然接到妻子簡訊喊要離婚。在不明就裡下詢問女兒媽媽有何異狀，女兒回答說，媽媽每天晚上都在房間偷聊天，還發出怪聲。丈夫裝設錄音設備，竟錄下妻子對小王喊「你動作好快好硬，還用力的X我，每一下都頂到裡面去！」，氣得丈夫告上法院求償百萬，但妻子堅持不透露小王身分，法官審理後判賠25萬元。

根據判決書，人夫向法院控訴，自己和妻子分隔兩地上班，只有假日才能相聚，但110年11月某日，妻子傳送訊息說要求離婚，他起初以為老婆是因更年期脾氣不好而未理會，但是連續兩周妻子告知女兒要外出研習，並住在同學家接著就出門，且隔日才返家，期間均無法聯繫，但事後卻查出，根本沒有研習這回事。

丈夫只好詢問女兒，媽媽是否有異狀?女兒表示，媽媽平常持有2手機，且每天夜裡均於臥室内以手機與他人聊天，還會發出奇怪聲音。丈夫怕老婆遇上詐騙集團或網路交友出意外，於是在房內裝設錄音裝備，才發現老婆竟然偷偷與小王聊天。

根據錄音內容，妻子對著小王喊「全身上下都被你吃光了，連裡面都被你吃了，被你射在裡面好幾次了，你以前玩過那麼多女人？、、、你動作好快好硬，還用力的X我，每一下都頂到裡面去！我只好騎上去，讓我一直好想要，我要老公舒舒服服的」、「讓我自己放進去，好害羞，杉林溪、溪頭，每個地方都有，好色的老公，台東也是 ，我好愛你。」

丈夫發現老婆之不倫行為後，為顧及子女教養環境，仍力勸老婆回頭，甚至找妻舅及小妹規勸，但老婆仍執迷不悟，拒不透露外遇男子之身分。選擇一肩扛起，丈夫聖怒下，只好提告求償100萬元。法院認定妻子有外遇事實，因此判賠25萬。