瑪利亞基金會2009年成立瑪利媽媽清潔高手工作隊，訓練庇護青年學習清潔專業技能，承接清潔工作，協助庇護青年學習一技之長，更成為服務弱勢的志工，無償協助清潔住處，從受助人成為手心向下的社會志工，翻轉人生。（瑪利亞基金會提供／陳淑芬台中傳真）

瑪利亞基金會2009年成立瑪利媽媽清潔高手工作隊，訓練庇護青年學習清潔專業技能，承接清潔工作，協助庇護青年學習一技之長，更成為服務弱勢的志工，無償協助清潔住處，從受助人成為手心向下的社會志工，翻轉人生。（瑪利亞基金會提供／陳淑芬台中傳真）

瑪利亞基金會2009年成立瑪利媽媽清潔高手工作隊，訓練庇護青年學習清潔專業技能，承接清潔工作，協助庇護青年學習一技之長，更成為服務弱勢的志工，無償協助清潔住處，從受助人成為手心向下的社會志工，翻轉人生。（瑪利亞基金會提供／陳淑芬台中傳真）

「我們每年打掃清潔的樓層，等於68棟101大樓！」瑪利媽媽清潔高手工作隊副隊長宋孝萱說，為庇護身心障礙者就業，2009年成立工作隊輔導庇護青年學習一技之長，承接清潔工作，並轉身成為志工，無償為弱勢打掃居家環境，從受助人成為手心向下的社會志工，翻轉人生。

瑪利亞基金會的瑪利媽媽清潔高手工作隊，有台中市區的「磐石清潔隊」及海線地區的「先鋒清潔隊」兩個隊伍，共由35名身心障礙青年員工組成，對外承接清潔工作，每年的寒暑假學校清潔、春節前的居家清潔都是最繁忙旺季。

宋孝萱表示，隊員年齡在20至40歲間，由中、輕度身心障礙者組成，經自我管理、安全健康及SOP清潔流程等專業訓練約4至5年不等，通過勞工局職評員評估，才能成為庇護員工。她並舉例，清掃廁所流程就細分成10步驟，隊員逐一精確執行完成，最後由專業人員再確認，專業程度不輸市面業者，並依產能核薪，全職月薪約6000元至20000元不等。

「接受幫忙，才有工作，換我們當志工，幫助別人打掃」，隊員小穎、小雁和小妤開心地說，接受清潔訓練多年，才能靠自己自力就業後，能夠發揮專長來幫助比自己更需要幫助的弱勢，讓她們很開心，大呼「幫助人，好快樂」。

清潔工作隊出任務之餘，就是接受訓練、精進技能及效率，並轉身成為志工，無償協助弱勢家庭清掃居家環境，弱勢家庭經常髒亂、堆滿雜物，隊員們也樂此不疲。

瑪利亞基金會表示，透過清潔工作讓隊員能夠融入社會，從教育訓練中培養溝通能力、人際互動能力；希望社會各界也能支持認捐協助弱勢居家清潔工作，有錢出錢、有力出力，攜手做好事，回饋社會，延續愛的力量。