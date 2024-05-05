味全龍啦啦隊「小龍女」小珍奶（王芯羽），擁有傲人上圍和甜美臉蛋，敢秀敢穿的她最近曬出多支自己在天母主場應援的影片。只見她上半身是BRA TOP，下半身穿著白色迷你熱褲，中空露出小蠻腰；低胸設計更讓她雙峰邊晃邊呼之欲出，引來上萬網友觀賞，還有人自嘲已經重看了6個小時。

小珍奶擁有32D 豐滿身材，先前林襄、李多慧傳出跳槽當小龍女，被推測威脅最大的便是小珍奶，但如今看來她人氣不減反增。最近她曬出自己跳舞應援的照片，北半球呼之欲出，而當天氣溫高，又喊又跳的小珍奶看起來汗流浹背，更讓粉絲直呼「好羨慕那些汗」。另外慢動作版影片裡，她因為賣力應援，上圍搖晃曲線更加明顯，讓許多網友都直呼比地震還暈，甚至還因此被香港媒體關注。

外型亮眼的小珍奶，先前曾是年薪百萬的科技業主管。去年轉換跑道當「Dragon Beauties」練習生，人氣超過許多正式成員，還推出過個人單曲，相當活躍。之前她開車返家途中發生擦撞意外，愛車被刮上長長數道痕跡，雖然人沒事她還是心痛不已，並曬出嘟嘴快哭的照片說：「仁愛圓環的馬路三寶真的不要這樣」。

小珍奶近期接受《時報周刊CTWANT》專訪，分享自己有少女心，超喜歡「酷洛米」的周邊，平時她不帶名牌包出門，坦言因為價錢昂貴只在重要場合上用，「我出入活動場合都是偏生活的地方，希望樸實一點，不喜歡帶貴重東西出門」。至於對自己轉職跳啦啦隊的心情，她強調不後悔，很喜歡現在的工作，「現在獲得更多的是開心」。