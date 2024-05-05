AI對全球教育帶來重大衝擊，韓國規畫在2025年在中小學導入AI數位教科書。對此趨勢，我教育部表示，數位學習及AI相關科技已是下一波課綱研修重要議題，將公私協力建立合作夥伴關係，同步全球個人化數位教育發展。

為接軌國際推動趨勢及教學現場經驗，教育部由推動中小學數位學習精進方案執行秘書、台中教育大學校長郭伯臣率團偕各縣市數位學習推動辦公室代表出訪韓國，深入瞭解韓國推動數位學習之政策、實施、產學合作等作法。

韓國於2022年公布新修訂課綱，2023年發表「AI數位教科書推進方案」，規畫在2025年自國小三、四年級、國中一年級及高中在數學、英文及資訊等學科優先導入AI數位教科書，並逐年擴大，於2028年全面普及(國小三年級至高中三年級)並適用至國語、社會、科學、工藝與家政等科目。

而且，韓國國會通過2024年投入約5333億韓元推動「數位化教育創新計畫」，推動未來學校2.0並逐年至2027年達到國小三年級至高中三年級載具1：1配置目標。韓國透過修訂課綱，以「給所有人的教育（Education for all）」為願景，由政府部門整合AI數位教科書開發基本要素，鼓勵產業端協力推展AI數位教科書相關政策。

台灣則在2022至2025年推動中小學數位學習精進方案總計投入新台幣200億元，運用於數位內容充實、行動載具與網路頻寬補助、教育大數據分析計畫。2023年更結合ChatGPT技術，由因材網提供學科領域及通用型學習機器人，Cool English提供英語發音、作文、對話模組，引導學生建立學習鷹架。

新竹縣數位學習推動辦公室李昆璉執行秘書表示，韓國立法宣示修正課綱，提供各領域AI教科書發展法制化的基礎，並搭配數位教科書軟硬體規畫及教師培訓課程，讓個人化的適性教育推動更有保障基礎，可以提供教育部未來政策規畫參考。

郭伯臣則說，數位學習及AI相關科技已是下一波課綱研修重要議題，將持續與各國展開數位學習的交流與合作，透過邀請國際專家來臺合作或赴國外進行考察，借鑑國際推動數位學習及AI科技運用的最新經驗與做法，擘劃我國數位教育政策。