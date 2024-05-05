傻眼！徐巧芯追問「哪位立委」幫陸踢台一腳 吳釗燮跳針七次嗆：去告我藐視國會 @ChinaTimes

國民黨立委徐巧芯爆料，外交部透過個別專案計畫援助烏克蘭，轉由捷克、立陶宛等協助物資進入烏克蘭，但其中出現經手人，質疑有多少專案計畫實質進入烏克蘭不得而知，不過該消息遭外交部駁斥。對此，徐巧芯今（5）日再曝鐵證嗆「外交部敢否認嗎」，並諷刺外交部長吳釗燮再被打臉。

徐巧芯日前稱台灣與立陶宛、捷克共同援助烏克蘭的合作案，有所謂「經手人」，可能是在當地國的「政治金主」或有「特殊政治影響力的人」，甚至說用「人民納稅錢」去養外國政治人物，用錢去買國際友台的形象，專案計畫的錢有多少進入到烏克蘭則不得而知。外交部則澄清，徐巧芯這番評論是憑空想像，既非事實，且抹黑傷害外交部與外交人員的努力，更傷害理念相近的歐洲民主夥伴國家，嚴重打擊台灣的國際形象。

對此，徐巧芯今日凌晨發文提出四點質疑，包括一、我方與捷克簽一筆協助烏克蘭的專案，美名是「促進烏克蘭重建初級醫療照護能量夥伴關係」，花費高達「一千萬美元」，而且指定「捷克衛生科技院」（CHTI）執行計劃；其中300至400萬要採購台灣醫材。徐巧芯說到時候是哪些廠商能夠得標吃到肥肉？不是一樣是政府決定的嗎？二、前陣子「衛生科技院」的主持人Petr Foit 前腳訪台，後腳就拿到大筆專案。三、Petr Foit是捷克當地的醫材供應商，生意做得很大，且與在地國會議員的政商關係非常密切。徐巧芯質疑，外交部簽訂這樣的密約，不是間接介入捷克的在地政黨政治？四、準副總統蕭美琴至捷克訪問時，有沒有提到或討論該計劃？

徐巧芯直言上述都是鐵證，手上也均有公文資料，嗆外交部「敢否認嗎？」徐巧芯諷刺表示，吳釗燮隨意嘴砲別人不懂，卻招架不住一場十分鐘的質詢，如今想扳回一城，結果被打臉的又是自己。