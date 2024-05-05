韓聯社5日引述韓國外交部消息稱，韓中日3國正就26日至27日在首爾舉行三國領導人會議進行最終協調，有望不日公布日程安排。一名外交部官員表示，3國決定選擇三方互相方便的時間盡早舉行峰會，韓方作為主席國，其間與中日兩國進行了溝通協調。

報導指，若這次三國領導人會議成行，將是3國時隔4年5個月再次舉行峰會。最近一次峰會於2019年12月在中國成都召開，此後停擺至今。此次韓國總統尹錫悅、中國國務院總理李強、日本首相岸田文雄有望出席會議。

此外，韓國企畫財政部和韓國銀行（央行）3日表示，在喬治亞首都第比利斯舉行的「第24屆韓中日財長和央行行長會議」上，三國商定改善清邁倡議多邊化協議（CMIM）籌資方式，以及在該協議框架內新設快速融資機制（RFF）。

韓中日3國商定，若東協與韓中日（10＋3）機制成員國面臨外匯流動性危機，為更有效切實地提供幫助，將進一步強化金融安全保障。