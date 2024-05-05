男星向佐為香港影視大亨向華強與陳嵐的兒子，過去曾向李連杰拜師學藝，因此演出過多部武打片。而這幾年鮮少推出新作品的他，近期出演戲劇實境自我挑戰。不過在最新一集中，他暴瘦模樣，嚇壞不少網友。

向佐在節目《無限超越班》中，為符合吳鎮宇對於角色形象的要求，不斷與造型師討論並嘗試各式髮型。但當他將招牌長髮扎起時，雙頰凹陷到骨頭形狀清晰可見，猶如皮包骨般，讓網友看了都懷疑他的健康狀況是不是出現問題。而該話題更一度衝上微博熱搜，引發熱議，「不是很幸福怎麼瘦成像難民」、「還是回家多吃一點」、「瘦到感覺像生病」、「趕快叫媽媽多餵一點」。

向佐將頭髮綁起後，臉頰明顯凹陷。（圖／擷取自微博）

之前向佐曾在節目上透露，婚前檢查時，醫師告訴他「你的腎，已經是70歲的功能了」。他坦言，試過1年做健康檢查3次，「每次都是紅的比黑的字更多」，讓一旁的郭碧婷聽了相當擔心。對此，向佐媽媽陳嵐解釋，「向佐因為練武受了很多傷，吃止痛藥吃的」，讓在場嘉賓都紛紛表示心疼。