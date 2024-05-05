MPJ cut the lead to 5... but Ant immediately took it back coast-to-coast for the bucket!



43 points and a Wolves Game 1 W. pic.twitter.com/2LHXTUxc81 — NBA (@NBA) May 5, 2024

上季總冠軍金塊5日在主場跟灰狼進行西區準決賽G1，場上卻變成灰狼當家球星愛德華茲火力秀，他轟下季後賽生涯最高43分，其中包含最後38.6秒穩住勝局的兩罰俱中，幫助灰狼106比99擊潰地主金塊，除了搶下西區準決賽首勝，也讓金塊主場優勢暫時沒了，雙方G2將於7日續在丹佛舉行。

灰狼開賽就靠愛德華茲4投4中、連拿11分，打出14比2攻勢，幸好金塊回穩速度也很快，馬上回應一波21比5搶回領先優勢，甚至打完上半場，仍以44比40領先灰狼，金塊半場以約基奇15分最高，麥克波特13分，愛德華茲卻在半場就摘25分。

來到下半場，場上變成互有領先緊張局面，沒想到在唐斯5犯暫時離場後，替補上場的雷德突然爆發，末節一個人連拿10分，幫助灰狼94比88領先，接著灰狼更把領先擴大到9分，愛德華茲更在最後1分36秒投進中距離，灰狼102比91領先。

Naz Reid with a HUGE triple to extend the lead late in the 4th quarter 🏹



He has 16 points and 2-of-4 from three!!pic.twitter.com/XF7sSuoTLa — ClutchPoints (@ClutchPoints) May 5, 2024

金塊卻還沒放棄，約基奇先拋進中距離，接著投進三分球，轉眼縮小差距到6分，愛德華茲最後38.6秒兩罰俱中，儘管麥克波特投進三分球，愛德華茲卻馬上切入上籃放進兩分，隨著麥克波特再投三分球沒進，金塊只能乖乖接受主場吞敗現實。

灰狼除了愛德華茲火力全開，唐斯也拿20分，雷德替補貢獻16分，其中末節包辦14分，上半場得分掛零的康利，最後拿下14分、10助攻；金塊仍以約基奇32分、9助攻與8籃板表現最佳，麥克波特20分，賈瑪莫瑞17分。