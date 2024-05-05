被封為SUP立槳女神的網紅翔翔（Lynn），在IG上有20多萬粉絲追蹤。最近她受邀上香港節目，暢談從上班族變網紅的歷程。她透露當時是因為新冠肺炎疫情，才讓她放棄辦公室的工作。不過走紅後也難免有困擾，尤其私訊不斷，不僅有人問她接不接受包養，還有人會傳那話兒的照片給她，翔翔無奈說：「不同形狀都看過」。

據《香港01》報導，《晚吹- 404_886流量密碼》節目，最近邀來「SUP」（Stand Up Paddle）也就是立式划槳的台灣教練翔翔到節目中，她不僅腹肌線明顯，還有一雙纖瘦大長腿，看來健康又相當性感。她透露自己原本從事科技業，因為疫情待不住一直坐在辦公室，才決定往外跑，拓展新世界。

翔翔說由於疫情，讓自己對於先前工作突然覺得不再有趣，反而覺得很沉悶無聊。解封後她索性離職，並利用自己的興趣去當SUP教練，主要會帶團到龜山島。由於天氣季節和季風的關係，大多在5到9月才需要工作，公司裡的教練都是女生，她還大方說：「都是看顏值選的」。

翔翔進一步表示，自己IG裡的追蹤粉絲有15%都是香港人，還看到很多香港的爬山討論區先前有轉發她的照片。被問到人氣直升後，有沒有接到想包養的訊息或收過不雅照片？她說：「很多，不同形狀的都看過」，但她都不會回應，笑笑看待就好。