外逃美國的大陸富商郭文貴去年因詐騙在美被捕。郭文貴的首席助理王雁平3日（美國時間）承認與郭共謀實施一項龐大計畫，騙取數千名投資者超過10億美元（約合新台幣323億元）。郭文貴將於22日出庭受審。

香港星島網引述路透報導，現年45歲的王雁平從2023年3月和郭文貴被捕以來一直被關押。就在兩人一起受審的3星期前，王雁平提出認罪協商請求。法院將在9月10日宣判，她面臨最高10年的監禁。

在庭審上，王雁平承認與郭文貴等人合謀，在2018年至2023年期間，透過郭文貴的GTV傳媒集團、喜馬拉雅農場聯盟和加密貨幣平台喜馬拉雅交易所等實體，以欺詐手段誘使受害人匯款。

現年54歲的郭文貴曾在大陸商界叱咤一時。據陸媒報導，郭作為北京盤古氏投資有限公司實際控制人，他所牽頭的「盤古會」一度聚攏了多名高官巨賈，包括前國家安全部副部長馬建、河北省委原政法委書記張越等，並於2013年潛逃境外。

郭文貴在美期間，經常通過傳媒發布未經證實的消息，也是美國前總統川普昔日顧問班農的商業夥伴。郭文貴自去年3月被捕後，一直關押在布魯克林。