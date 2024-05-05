青花菜營養價值高，但容易藏匿菜蟲或殘留農藥，全聯表示，可用小水流沖洗花菜上方，切成方便食用的大小，再放在小水流下用毛刷從花往花梗端輕刷，只要3步驟就能吃到乾淨的青花菜，避免吃到菜蟲或農藥。

全聯於官網指出，只要3步驟就能讓青花菜乾淨上桌，首先先將青花菜以小水流沖洗花菜上方花朵處，之後切成料理大小，用小水流和毛刷從花往花梗端輕輕刷洗，農藥和菜蟲都能被洗乾淨，接著再丟入鍋中，加入清水淹過青花菜，以微火加熱數分鐘後取出瀝乾就能食用。

北農過去也曾在臉書上教清洗方式，北農表示，可先將整顆青花菜或花椰菜浸泡在流動的清水中；再手持花梗，快速進出水面，可洗掉浮出來的小蟲；然後切成適當大小後，再次沖洗，若買回家後沒有立即烹煮食用，可先汆燙再冷凍保存，如此一來可防止變黃，也能延長保鮮期限。

北農補充說，青花菜整體是扁球形，小花球較分散，吃的是還沒開花的花蕾，屬於已分化組織；花椰菜整體為半球形，肉質花球較密集，除白色外，也有黃色、綠色和紫色等多個品種，吃的是花原體，屬於尚未分化的組織。