中華電於觀音亭休憩園區南、北入口處各設立1面立牌，以5G智慧觀光為主題，結合花火節活動與在地文化元素，提供「AR數位迎賓」、「澎湖AR時光探險」5G數位應用，民眾只要簡單使用手機掃描QR Code即可透過5G網路進行導覽，運用輕量化Web AR科技技術，讓遊客能更加認識澎湖之美。

每年澎湖國際花火節已成為台灣最具指標性的夏日觀光活動，今年澎湖國際花火節邁入第22年，為使遊客感受難忘的澎湖夏夜之旅，並第一時間分享璀璨煙火時光，中華電於花火節會場附近佈建超過12座以上最新型4G/5G高效能基地台、動員超過30名工程人員，提供優良行動通信品質來滿足民眾行動上網需求，並採用「積木式基地台架設」創新工法建置結合澎湖海上觀光，透過燈箱彩光投影效果，增添夏日美好時光。

透過本次與澎湖縣政府合作運用5G Web AR技術，結合澎湖觀光特色景點並配合最具代表性的「澎湖國際海上花火節」活動，中華電再次展現了其成為「數位生態系統協創者的領導品牌」的優異實力，我們將持續以科技力量賦能百業升級，持續深耕新興科技及5G創新應用，賦能產業打造實用場域。