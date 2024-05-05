鋒面接近，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，位於台灣海峽的強烈雷雨帶，慢慢往本島靠近，警告西部沿海地區將是海景第一排，目前強烈雷雨帶即將通過雲林、彰化，注意瞬間大雨、雷擊。

雷雨帶將通過台灣本島。（翻攝自氣象署）

台灣颱風論壇今在臉書發文，位於台灣海峽的強烈雷雨帶影響澎湖，當地已出現劇烈雨勢， 現在強烈雷雨帶即將通過雲林、彰化，注意雷雨、雷擊、強風，預計這波會慢慢往台灣本島靠近，西部地區將有一波雷陣雨。

台灣颱風論壇指出，尤其西部沿海地區是海景第一排，要注意瞬間大雨、雷擊，至於雨勢大小，仍需等更靠近時雷雨帶強度變化而定，室外活動的朋友要注意。

氣象署表示，今天鋒面接近，水氣增多，各地降雨機率提高，金門、馬祖、澎湖上半天局部短暫陣雨或雷雨較明顯，西半部從上午至中午開始就有機會出現局部短暫陣雨或雷雨，花東地區不定時有局部短暫降雨，宜蘭、花蓮要注意午後的局部短暫雷陣雨較明顯，下午至傍晚西半部的雨勢有機會逐漸趨緩，而東半部晚上以後降雨機率才會降低，提醒大家大氣環境較為不穩定，各地都有局部較大雨勢發生的機率，要留意天氣變化，外出記得攜帶雨具。