今（5）日是24節氣中的立夏，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，月令從辰土轉為巳火，天災人禍還會持續，且從易經明夷卦可看出，這段期間包含人際、健康、感情，甚至國際情勢，都仍處於震盪期，如果希望往好的方向發展，可以依照自身信仰拜玉皇大帝、三太子、觀世音、王爺、城隍爺、關聖帝君、孚佑星君、天上聖母、四面佛等，也可配戴玉石、翡翠、鑽石、寶石飾品增強好運，至於服飾多選擇米白、米黃顏色或紅色內衣，幸運物則可選擇有「M」或「V」字樣的飾品，能提升財運跟桃花運。

邱彥龍指出，立夏期間這16天，海王星進入空亡，為了能在2025年展現暴衝威力，正在快速集氣中，會是一段讓自我心智成長特別快的時期，可以藉此提升自我靈魂，同時這段期間創作靈感特別強，建議天馬行空去想像並實踐，會有創世巨作產生，夢想也容易實現。

邱彥龍也提到，前一陣子土星帶來的不平靜將在5月14日趨緩，只是5月7日木星即將交棒，會在立夏後產生震盪與危機，要特別注意的是，慈善福利機構、司法界、宗教命理界、教育界、銀行、證券金融保險業、印刷業、染業、纖維業、橡膠業等10大行業，需要謹慎行事，官商都有強大的課題要處理，會有改革跟破壞，當然也會涵蓋創新與重建，跟著未來趨勢行進，現在是最好的時機。

立夏期間火星與金星最旺，有9大類行業非常好，包含軍警、化學業、醫藥業、娛樂業、活動策劃婚慶業、兒童育樂業、五金業、藝術業、體育運動業等，都會有不錯的成績，另外，太陽星座或上升星座在金牛、天秤、牡羊、天蠍、雙魚、處女跟水瓶等7星座的人也會有不錯的運勢，好好把握轉運機會。

至於健康方面，邱彥龍則提醒，立夏期間要注意心血管、耳鼻喉、支氣管、肺氣腫、骨盆不正、子宮長瘤、筋骨痠痛、腳底筋膜炎、痛風、糖尿病、胰臟炎、肝膽結石、腹瀉、喉嚨結石、甲狀腺亢進、皮膚病、僵直性脊椎炎、肌肉萎縮、聽力受損、骨折、韌帶斷裂、抽筋、淋巴腺疾病、性病等健康問題，也比較容易出現心神不寧、幻聽跟陸海空交通事故。

邱彥龍引用《易林·豫之豫》卦曰：「冰將泮散，鳴雁噰噰；丁男長女，可以會同。生育聖人。」說明立夏期間「和諧」是最重要的事，但要達成共識不易，如果能透過溝通協調，把彼此目標調成一致，帶著愉快喜樂的心往同一方向前進，必能有一番作為，合作雙方只要思想達成一致，並且有對等能力，未來可蒸蒸日上。

邱彥龍特別提醒，財運上要以雙贏或多贏的局面發展，必可財運亨通；健康方面先自我檢視，找出原因去調節習慣與生活方式，往平衡飲食的方向發展。此卦在感情上容易升溫，婚可成，也可計畫生育優質寶寶。

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