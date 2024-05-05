儘管湖人剛在季後賽首輪遭到上季總冠軍金塊4勝1敗淘汰出局，39歲「小皇帝」詹姆斯卻在5日，遭到美國資深記者史坦爆料，目前所有跡象顯示跟湖人僅剩1年5140萬美元球員選項合約的詹皇，很有可能選擇跳脫合約跟湖人完成3年1.62億美元頂薪續約。

如果詹姆斯真的放棄當初說過想跟大兒子布朗尼同隊打球夢想(或許湖人也可撿到布朗尼加盟)，選擇跟湖人續約3年打到42歲才退休，這份平均年薪5400萬美元的續約，將成詹皇生涯總值與平均年薪最高的一筆合約，湖人下季總薪資也將突破豪華稅第一道線。

畢竟詹姆斯雖是本季年紀最大的球員，場均仍拿25.7分、8.3助攻與7.3籃板，不過《ESPN》資深球評威爾邦也在今天痛批詹皇不願扛下今年首輪提前淘汰責任，反而全都推到剛被湖人開除的前總教練漢姆身上，根本沒有資格成為史上最偉大球員。

「我真的生氣了，我認識漢姆很久了，他是很棒的人，也是很好的教練，他接手前的湖人無緣季後賽，然後上季領軍闖進西區冠軍賽，包含詹姆斯與安東尼戴維斯在內所有人都讚揚他，」威爾邦說，「如今他們兩個卻都怪漢姆，假如詹姆斯想要成為史上最偉大球員，就該承擔責任。」