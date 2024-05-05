由於企業生產加速恢復，中國物流與採購聯合會5日公布4月份中國大宗商品價格指數。從指數運行情況看，4月份指數連續兩月上漲，並且漲幅有所擴大。

據央視新聞，4月份中國大宗商品價格指數為115.4點，月增3％，漲幅較上月加快2.4個百分點。分行業看，有色、化工價格指數月增繼續保持上漲態勢，尤其是有色價格指數較前一個月大幅上漲6.6％。分析認為，4月份有色金屬價格指數大幅上漲，主要是受全球製造業回暖以及銅礦等原材料供應緊張影響。

另外，在中國物流與採購聯合會重點監測的50種大宗商品中，與上月相比，有21種大宗商品價格上漲。價格漲幅位居前三位的品種分別是精煉錫、氧化鐠釹和電解銅，較上月分別上漲12.5％、9.5％和8.6％。

中物聯大宗商品交易市場流通分會相關負責人表示，4月份中國大宗商品價格指數連續兩個月上漲，並且漲幅有所擴大，表明企業生產加速恢復，經濟景氣水準不斷回升，企業發展信心不斷增強。

另外，部分行業需求不足問題仍然比較突出，去庫存壓力較大，流通業在引導生產、促進消費中的作用仍有待進一步發揮。