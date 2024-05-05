一名男子不喝酒、無B、C肝帶原，整個人卻開始變黃，胃口也變得很差，半年瘦了5公斤，就醫竟然發現罹患中期肝癌，腹部超音波可看到肝臟上大大小小的肝腫瘤，最大顆的有10公分，而分析原因，禍首極可能來自於早餐中常見的花生醬。

肝膽腸胃專科醫師吳文傑在《早安健康》專欄分享案例，一位70歲的阿公，被家人帶來就醫，原因是皮膚在兩周內泛黃，而且半年瘦了5公斤，胃口變得很差，整個人很瘦，沒有什麼脂肪跟肉。

吳文傑指，摸阿公的肚子，可在肝臟處、也就是腹部右上邊的位置，摸到有凸凸硬硬的東西，腹部超音波看到多顆肝腫瘤，最大的有10公分，屬於中期的肝癌，住院當中也檢查了為什麼會導致肝癌的原因，包括常見的B肝、C肝病毒，自體免疫肝炎等都沒有問題。

吳文傑指，阿公也沒有喝酒， 唯一可能的是他開花生醬工廠數十年了，自己也常吃，這個被認為是最可能導致他肝癌的原因。一般臨床無法抽血或是做肝臟切片，去檢測人身上是不是有黃麴毒素，醫師都是根據病史來做推論的，但世界衛生組織早在1987年宣布黃麴毒素是一級致癌物，大家還是要小心。

吳文傑指，花生等穀類等食物，在潮濕環境下會發黴，當中常見的黃麴菌產生的黃麴毒素可能就存在了，過去的調查有提到花生粉及花生醬存在黃麴毒素的情況最嚴重，主要是保存不易，毒素必須以高溫近攝氏260度才能被破壞。

吳文傑指，除花生醬外，在吃豬血糕或其他會加很多花生粉的小吃時，還是要酌量，不只是保存不當的花生會產生黃麴毒素，小麥玉米等雜糧也會，然而花生粉、花生醬，是最難看到製成的花生原形，所以很難預防。

吳文傑指，大家也不必過度擔心，癌症都是慢性暴露在致癌毒素下才會產生，偶爾吃吃不會變癌的，另記得是飲食要多元，不要多年來都吃特定食品，尤其避免加工食品，多吃食物原形，自己烹飪最好。