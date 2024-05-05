Shohei Ohtani passes Dave Roberts for the most homers by a Dodgers Japanese-born player with eight! pic.twitter.com/YHPf7jjufv — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) May 5, 2024

道奇球星大谷翔平5日對強敵勇士敲出本季第8轟，超越總教練羅伯茲（Dave Roberts）成為道奇隊史最多轟的日本出生球員！大谷先前半開玩笑地宣言要突破羅伯茲的7轟紀錄，前日他走進總教練辦公室送出1輛「保時捷」， 結果這台車長度只有20公分。

羅伯茲笑說：「他真的買車送我了，我沒特別指定要哪一種車子，所以翔平給我這台迷你保時捷，我不能說他沒送過我東西了，這台車就放在我辦公桌上。」

勇士先發投手艾爾德（Bryce Elder）首局3球三振大谷，總計10球解決掉道奇最強三棒：貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）。艾爾德的好運很快用完了，孟西（Max Muncy）第2局炸裂兩分炮，第3局大谷上來抓到1顆內角高處進壘的四縫線，大谷本季還沒有在這個位置敲出全壘打，這一球打得響亮，成為大谷的第8轟（陽春炮）。

大谷在4月超越松井秀喜美職生涯175轟的紀錄，成為大聯盟史上最會轟的日本球員，他的教頭羅伯茲也是生在日本，生涯在道奇累積7轟。大谷在4月追平羅伯茲的紀錄，現在以8轟正式超車，羅伯茲在板凳區笑得很開心，主播也開玩笑說，現在大谷該去贈送1輛真正的新車了。

孟西繳出難得一見的單場三響炮（5打數4安打），大谷、弗里曼各敲3支安打，道奇終場11比2大勝。