一名林姓男子經常痛毆同居女友A女（化名），甚至多次不顧對方拒絕意願，強行逼迫她口交、出言羞辱，事後又傳簡訊積極求饒。事發一晚，林男不滿A女不願發生性行為，竟拿右腳趾塞進她的下體，A女忍無可忍，憤而報警處理。法院一審依法判處林男2月、3年2月徒刑，未料林男竟不服上訴，甚至還在庭上秀出「宮廟感謝狀」向請求從輕量刑。

判決指出，林男與A女交往後同居於宜蘭一處住宅，而林卻在2022年1月19日凌晨時分，不顧女友反抗意願、利用力量優勢，用雙手強行掰開她的大腿後，竟以右腳大拇指塞進A的下體，性侵得逞。

事發後，A女不堪受辱，趁著林男離屋的嫌隙，倉惶逃至附近的派出所報警求助。警詢時，A女透露過去多次被林男逼迫她口交，或是一時情緒化又讓她面壁罰半蹲，若不從則慘遭痛毆，甚至為了「方便摸胸」而被強制性躺在他的旁邊，男友種種行徑，已導致她的身心精神飽受煎熬。

檢警調查，發現林男於案件發生前，曾屢次向A女傳送「我知道我知道我這樣做的暴力是錯了我以後不會再這樣做了」、「我保證以後真的不會再生氣了」、「也不會在罵人也不會再打人了」、「我知道對你的傷害已經夠大了」、「很感謝你這段時間一年多來陪在我的身邊，被我罵被我打被我的傷害，我知道你來幫忙我的我還這樣對待你真的很抱歉…我自己嘴賤手賤」等訊息；檢方依法將林男起訴。

宜蘭地院審理，依據醫院驗傷診斷證明，認為A女多次遭到林男暴力對待而遍體鱗傷，一審傷害、強制性交罪判處2月、3年2月徒刑。

林男不服上訴，並搬出「宮廟捐款感謝狀」表示其為皆受自身信仰所致，甚至向法官強調自身罹患糖尿病、性功能缺陷不易勃起等理由，提出減刑請求。二審時，法官衡酌林男一再否認犯行，毫無悔意，且未與受害者達成和解，因此維持原判決。全案仍可上訴。

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