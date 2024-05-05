蔡明介在頒獎典禮上致詞，感謝IEEE協會授予Robert N. Noyce Medal，也感謝Intel設立這個獎項，並表示：「我很幸運能在早期加入半導體產業，並從台灣參與全球半導體產的業轉型。早年僅有先進經濟體的消費者才負擔得起個人電腦、數位電視和智慧手機等各類消費性電子產品，而半導體的持續創新，將高品質的各類電子產品帶到更多先進與新興的經濟體，讓廣大消費者受惠。我們當初立下讓科技普及到下一個50億消費者的願景，經過這幾十年，已經成為現實。」

另外，蔡明介也表示：「很感謝聯發科全球超過兩萬名員工努力實現了這一切。我很榮幸能參與這段旅程，也非常感激有機會與許多同事、合作夥伴、客戶和業界同儕一起工作，並持續創新，也感謝我的家人一直以來的支持。」

聯發科在蔡明介董事長的帶領下，經過27年的深耕，已成長為全球第五大IC設計公司。面對AI帶來的成長機會，蔡明介也在數年前就開始布局，讓聯發科今日在AI裝置端、AI 雲端和連網裝置和雲端所需的連網技術都有很好的市場地位，更促進AI工具在聯發科技集團內部的導入，提高內部生產力。