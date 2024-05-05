0403花蓮大地震造成桃園市中壢南園二路、成章二街2處社區列為紅單建築，市府住宅發展處聯繫社區分別召開都市更新重建說明會，因震損達紅單程度，啟動迅行劃定更新地區程序，只要50％住戶同意就可啟動，市府也陸續完成都更精進作為，盼增加民眾參與都更重建意願。

住宅處表示，中壢2處紅單社區，分別是內壢成章二街4層樓40戶及南園二路7層樓22戶，屋齡均已超過30年，因震損達紅單危險程度，市府除協助建築物緊急支撐外，並主動依都市更新條例第7條，啟動迅行劃定更新地區程序。其中，南園二路社區在4日辦理都更重建說明會，希望協助住戶進一步了解都更重建程序，進而順利整合早日重建，另成章二街社區說明會則將在5月18日舉辦。

南園二路社區主委洪信彰指出，社區建築雖然老舊，但未達都更條件，這次是因為碰到大地震變成危樓才有都更機會，住戶共22戶48人，目前僅有3戶不同意，因為地震後1樓梁柱毀損市府怕有倒塌危險，緊急補強工程現正進行中，預計5月10日完工，之後結構技師再來檢測，希望能達到安全標準，住戶們都希望趕快先搬回家，之後的事情再慢慢討論，也希望趁此機會都更，蓋回一棟安全的家。

住宅處表示，一般都市更新重建基地需要取得所有權人80％以上同意才能啟動，迅行劃定後的基地則只要50％同意即可啟動，且在符合防災都更專案計畫條件下，重建的容積最高可達2倍基準容積或原容積的1.5倍。

為提高都更重建誘因，桃市府去年陸續完成6項都更精進作為，除增加容積獎勵項目，也讓都更共同負擔的金額更趨合理，也訂定代拆辦法，盼能增加民眾參與都更重建的意願。住宅處也補充，如果社區希望先整修暫不重建，震後安居計畫也已訂定「簡化都更整建維護程序」，結構補強和外牆拉皮一次到位，最高可補助1500萬元。