39歲女星Makiyo（川島茉樹代），2022年與小她3歲從事醫美工作的金先生（小金）結婚，去年7月宣布簽字離婚，兩人所生的兒子交由Makiyo扶養。近日，Makiyo上節目突然坦言，其實自己根本不愛、甚至可說是不喜歡前夫，被問那當時為何要走入婚姻？她回應自己是為了「結婚的儀式感」。

Makiyo最近現身，自曝瘦到45公斤。她上《新聞挖挖哇》透露，近期每個人看到她都說：「不要再瘦了」，讓她坦言是「最高的稱讚」，證明自己真的瘦了很多。她更分享來錄影時，從小看她長大的警衛也表示：「Makiyo妳怎麼變那麼瘦，瘦到我有點心痛」，她聽了反而很開心，高EQ回應：「就是瘦了才可以來上《挖挖哇》」。

【搶播】不愛前夫卻結婚！Makiyo坦承真正原因！

不過節目上談到兩年前雙喜臨門又閃電離婚，Makiyo坦言個性不合是最大主因，加上前夫喜歡搞消失，往往一不見就是三、四天不見身影，讓她有如「偽單親媽媽」，更直言：「其實我根本不愛他」，引來主持人問那為何當時要結婚，她表示是為了結婚的儀式感，讓其他人皺眉問：「有這種人？」

Makiyo坦言根本不愛前夫，為了結婚的儀式感才結婚。（新北愛笑瑜伽協會提供）

Makiyo表示，現在應該世上一半的人都跟她一樣，是為了結婚的儀式感才決定結婚。當時除了前夫求婚，最大原因還是因為有了小孩，她願意為孩子改變，但不想為了男人，像是現在為了健康和減肥，她都改吃比較天然的食物，又問離婚後前夫曾回來看她們母子嗎？Makiyo回應，從離婚那天到現在幾個月過去，「一次都沒有見面」，連傳訊息想看孩子的照片也沒有，來賓問前夫是否有給贍養費？Makiyo強調：「我也沒有要求要他給錢」。