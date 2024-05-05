56歲的女星伊能靜，是演藝圈知名的不老美魔女。17歲那年因外型出眾，被劉文正相中，與裘海正和方文琳一同出道。如今生活重心放在大陸的她，雖不再演出影視作品，但時常會在節目或透過社群與大家分享生活。日前她帶著員工到香港旅遊時，就不禁想起兒時回憶。

伊能靜透露，小時候自己曾經住過香港一段時間，「對香港的記憶是孤單又飽滿，沒有父母的照顧，全身上下長滿疹子；一開始發爛就被大人丟入倒滿雙氧水的大盆子，痛哭大叫，但大人還是把我壓進去」。她表示，當時年紀太小不懂得改變命運，直到媽媽到香港看她，發現她又瘦又黑才將她帶回台北，但「那又是另一段磨難的開始」。

然而，即便過去不是那麼美好，她也不會拒絕回憶或選擇忘記，「那麼豐富的故事，我想緊緊拉扯著。不想再有來生，因此，此生的每一刻我都要留存。」同時也非常珍惜，不想與他人替換。

伊能靜過去曾在節目上透露，因為家中父親欠債，所以自己14歲就出去打工洗碗，直到當了藝人，幫家裡還清1000多萬債務。「我媽媽跟我說，你不去賺錢的話，這個債就還不了，別人會來家裡潑油漆，把你的家鎖住，所以你們不能了解，那個東西在我心裡的陰影」。